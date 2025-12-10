Эксперт Погосян: увеличение налогового вычета простимулирует спрос на жилье

Максимальный размер имущественного налогового вычета составляет 2 млн рублей при покупке квартиры или строительстве жилья и 3 млн рублей с процентов по ипотеке

СОЧИ, 10 декабря. /ТАСС/. Повышение налогового вычета при покупке жилья простимулирует покупательский спрос на рынке недвижимости РФ, такое мнение в беседе с ТАСС выразил основатель девелопера Bravo Аркадий Погосян. Приобретение жилплощади станет более привлекательным для тех, кто сможет перенаправить средства, в частности, на погашение ипотеки.

На текущий момент максимальный размер имущественного налогового вычета составляет 2 млн рублей при покупке квартиры или строительстве жилья и 3 млн рублей с процентов по ипотеке. Так, при ставке подоходного налога (НДФЛ) 13% можно получить возврат уплаченных налогов в 260 тыс. рублей и 390 тыс. рублей соответственно. Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявлял 8 декабря, что размер налогового вычета при покупке жилья устарел и должен быть увеличен в 2,5 раза, Минстрой РФ поддержал инициативу.

"Возможное повышение величины существующих норм для налогового вычета станет дополнительным драйвером спроса на жилье, что окажет положительный эффект на рынок недвижимости, - сказал собеседник агентства. - Увеличенные налоговые выплаты сделают покупку недвижимости более привлекательной для людей, которые смогут перенаправить полученные средства на погашение ипотечного кредита, ремонт или другие необходимые нужды".

При этом, отметил эксперт, налоговый вычет не является "решающим фактором, оказывающим существенное влияние на рынок недвижимости". Здесь ситуация в большей степени обусловлена макроэкономическими факторами, такими как величина ключевой ставки, инфляционные процессы, банковские ипотечные программы, а также себестоимость строительства, пояснил Погосян.

По мнению эксперта, инициатива "обоснована и релевантна современной действительности": за последние 10 лет на рынке недвижимости по всей стране наблюдалось существенное увеличение стоимости жилья, особенно резкий скачок - на 20-30% - был зафиксирован в 2020-2022 годах на фоне пандемии коронавируса и запуска программ льготного ипотечного кредитования. "В 2025 году стоимость жилья продолжила расти даже несмотря на общее снижение покупательской активности из-за ужесточения условий ипотеки. Например, на юге страны средний рост стоимости курортной недвижимости составил 5-15% год к году в зависимости от локации", - заключил Погосян.

О налоговом вычете

Вычет с покупки квартиры и вычет с процентов по ипотеке не зависят друг от друга и могут суммироваться - до 650 тыс. рублей. Право на имущественный налоговый вычет предоставляется раз в жизни: в случае с покупкой жилья - до получения всех 260 тыс. рублей, независимо от количества квартир, а в случае с процентами по ипотеке - до получения 390 тыс. рублей, но только по одному объекту недвижимости, перенести неиспользованную сумму на следующую ипотеку нельзя.

Нынешние лимиты налогового вычета действуют с 2014 года.