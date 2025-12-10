В Москве выставили на торги два коммерческих помещения

Площадь объектов составляет 102,1 и 116,8 кв. м

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Два коммерческих помещений, подходящих для открытия творческих мастерских и студий, пространств для квестов, клубов настольных игр выставлены на торги на Цветном бульваре в столице. Об этом сообщается на официальном портале правительства и мэра Москвы.

"Нежилые помещения в центральных районах Москвы - привлекательные лоты на городских торгах. За счет большой проходимости, близости столичных достопримечательностей, транспортной доступности бизнес здесь имеет хороший фундамент для дальнейшего развития. На открытых аукционах можно как приобрести недвижимость в собственность, так и взять в аренду. Например, победители торгов могут арендовать два помещения в непосредственной близости от станции метро "Цветной бульвар", - пояснил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Площадь объектов составляет 102,1 и 116,8 кв. м. Помещения расположены по адресу Цветной бульвар, дом 21, строение 5. Первый объект находится в подвале, второй - на цокольном этаже. Оба имеют отдельный вход и подключены к основным инженерным коммуникациям. С победителями заключат договоры аренды на 11 месяцев.

Прием заявок на участие в аукционах завершится 19 января, а торги пройдут 21 января. Для участия в торгах необходима регистрация на онлайн-площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись.