Силуанов: базовые принципы сбалансированности бюджета РФ не требуют пересмотра

Министр финансов России отметил, что меняются задачи, приоритеты и инструменты бюджетной поддержки

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Министр финансов России Антон Силуанов считает, что базовые принципы сбалансированности бюджета вечны и не требуют пересмотра.

"Базовые принципы сбалансированности бюджета вечны и не требуют пересмотра. Внутри расходов бюджета можно и нужно постоянно работать. Меняются задачи, приоритеты, инструменты бюджетной поддержки. Это все донастраивается, Минфин всегда за", - отметил Силуанов в интервью изданию "Эксперт".