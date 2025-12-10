Силуанов рассказал о плане по снижению теневого сектора в экономике

По словам министра финансов РФ, он принесет в бюджет дополнительные поступления

Редакция сайта ТАСС

Министр финансов РФ Антон Силуанов © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. План правительства России по снижению теневого сектора в экономике принесет в бюджет дополнительные поступления. Об этом заявил в интервью изданию "Эксперт" министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Постоянно оцениваем эффективность налоговых льгот на предмет их стимулирующего воздействия и ожидаемых результатов. Приняли план по снижению теневого сектора экономики, что даст дополнительные поступления в бюджет. Такая работа ведется Минфином постоянно", - отметил он.

Как ранее заявлял министр, доля теневой экономики в России сейчас составляет 10-12% ВВП.