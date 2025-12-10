"Газпромбанк автолизинг": продажи китайских авто в ноябре сократились на 31%

Последний месяц осени отметился 126 тыс. сделок, говорится в исследовании

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Продажи новых легковых китайских автомобилей в РФ в ноябре 2025 года снизились на треть в сравнении с октябрем, до 56 тыс. единиц. Об этом говорится в исследовании "Газпромбанк автолизинг", материалы есть в распоряжении ТАСС.

"Последний месяц осени не смог повторить успеха предшественника и отметился 126 тысячами сделок (-23% к октябрю 2025 г.). В то же время, к ноябрю 2024 была зафиксирована прибавка объемов (+6%). В свою очередь в китайском сегменте можно было наблюдать в основном отрицательную динамику (56 тысяч сделок, - 31% к октябрю), - сказано в исследовании.

В топ-5 марочного рейтинга китайских брендов в ноябре 2025 года вошли Haval (порядка 18 тыс. ед.), Tenet (9,9 тыс. ед.), Geely (9,7 тыс. ед.), Belgee (8,3 тыс. ед.) и Changan (4,8 тыс. ед.).

Как отметил директор департамента продаж "Газпромбанк автолизинг" Николай Фомин, слова которого приводятся в исследовании, предпосылки, что показатели декабря могут подняться выше отметки в 130 тыс. единиц, есть.

По прогнозам эксперта, продажи "китайцев" в 2025 году в России могут показать снижение в годовом выражении примерно на четверть.

"А по итогам всех 12 месяцев, как мы и прогнозировали, в легковом сегменте будет реализовано чуть больше 1,3 миллиона новых машин. Из них на тех "китайцев", которые продолжают продаваться в России под изначальными "фамилиями", придется порядка 670-675 тысяч сделок. То есть примерно на четверть меньше, чем год назад", - подчеркнул Фомин.