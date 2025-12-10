Ростсельмаш прогнозирует сокращение рабочей недели в 2026 году

Причина в падении спроса на рынке

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 декабря. /ТАСС/. Крупнейший производитель сельхозтехники в России - компания "Ростсельмаш" - прогнозирует сокращение рабочей недели в 2026 году до трех-четырех дней из-за падения спроса на рынке. Об этом ТАСС сообщил совладелец "Ростсельмаша" Константин Бабкин.

В 2025 году "Ростсельмаш" переносил ежегодный отпуск коллектива из-за резкого ухудшения ситуации на рынке, это была вынужденная мера из-за отсутствия спроса на технику со стороны аграриев, также была сокращена программа выпуска продукции. По данным правительства Ростовской области, на машиностроительном заводе было сокращено 2 тыс. рабочих мест.

"На следующий год такой очень осторожный оптимизм пока присутствует. Но будут в следующем году такие периоды, когда будем работать три или четыре дня в неделю. Надеюсь, что обойдется без долгосрочных отпусков", - сказал собеседник агентства.

Ранее в беседе с ТАСС совладелец "Ростсельмаша" заявлял о том, что по итогам 2025 года на заводе снизился объем продаж на 25% из-за сложной ситуации на рынке сельхозтехники. При этом заводу перенесли сроки уплаты утилизационного сбора на конец года, что позволило сохранить оборотные средства на фоне роста стоимости кредитов и направить около 25 млрд рублей на производство, рабочие места и комплектующие. По словам Бабкина, до конца года на предприятии не планируют больше отправлять сотрудников в очередные отпуски.

Комбайновый завод "Ростсельмаш" основан в 1929 году в Ростове-на-Дону. В группу входят 13 предприятий, выпускающих агротехнику. Продуктовую линейку компании составляют более 150 моделей и модификаций 24 типов машин и агрегатов, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования.