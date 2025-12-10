"Автоваз" ожидает, что 2025 год снова станет для компании безубыточным

Глава компании Максим Соколов отметил рост выручки во втором полугодии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. "Автоваз" - крупнейший производитель легковых машин в России - ожидает по итогам 2025 года безубыточности четвертый год подряд. Об этом сообщил в интервью "Ведомостям" глава компании Максим Соколов.

"Год еще не закончился. Пока могу только в целом сказать, что финансовые итоги 2025 г. будут для группы "Автоваз" безубыточными четвертый год подряд", - отметил он.

Соколов уточнил, что речь идет о росте выручки "Автоваза" во втором полугодии 2025 года, которая также является основой для расчета других показателей - операционной и чистой прибыли и инвестпрограммы на будущий период. Компания, по его словам, ожидает объем инвестиционной программы 2026 года практически на уровне 2025 года - 42 млрд рублей.

При этом масштабная инвестпрограмма не позволила сократить долговую нагрузку компании, однако уровень заимствований "Автоваза" вырос не критично, отметил Соколов. "Он находится в тех параметрах, когда есть определенный баланс между необходимостью поддержания высоких темпов инвестиций и больших процентных расходов в связи с ключевой ставкой", - уточнил он.

В части производственных планов "Автоваз" рассчитывает на выпуск не менее 400 тыс. машин в 2026 году. Такие модели автомобилей, как Lada Iskra и Lada Azimut во второй половине года "займут достойное место на рынке". При этом объем продаж и выпуска новых автомобилей во многом будет зависеть от ключевой ставки и мер господдержки спроса, добавил глава "Автоваза".