Ростех и институты помогут трансформировать идеи ветеранов СВО в технологии

Речь идет о проекте "СВОе дело с Ростех"

МОСКВА, 10 декабря /ТАСС/. Ростех совместно с институтами развития поддержит технологические инициативы ветеранов специальной военной операции. Об этом сообщили в госкорпорации.

Соответствующий документ подписали генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич и председатель правления АНО "Центр беспилотных систем и технологий" (ЦБСТ) Андрей Безруков. "Проект "СВОе дело с Ростех" станет площадкой для превращения идей участников СВО в реальные технологии и продукты, востребованные как в промышленности, так и в оборонной сфере" - говорится в сообщении.

В рамках проекта запланировано привлечение участников с целью обучения и разработки бизнес-планов. Весной 2026 года состоится финал с защитой проектов и отбором лучших инициатив для финансирования, которые затем будут запущены в производство. "Уникальные знания бывших военнослужащих, безусловно, будут востребованы при создании современных, более совершенных образцов вооружения. Уверен, что также мы увидим интересные инициативы, которые найдут применение и в гражданской сфере", - отметил Чемезов.

Конкурсантами программы могут стать ветераны СВО и физические лица, рекомендованные фондом "Защитники Отечества" или движением "Народный фронт "За Россию". Все участники должны представить технологические инициативы и решения, которые могут быть применены в проектах корпорации и в зоне СВО. "Бойцы и ветераны СВО - это реальные соавторы технологий будущего. Важно, чтобы их опыт и уникальные компетенции становились драйвером развития", - подчеркнула Чупшева.

Ростех со своей стороны проанализирует возможности предприятий корпорации для внедрения и реализации технологических проектов ветеранов СВО. АСИ обеспечит экспертную и консультационную поддержку. Корпорация МСП окажет методологическую поддержку и будет направлять участников программы "СВОй бизнес" с технологическими инициативами в проект "СВОе дело с Ростех" для их дальнейшей реализации. ЦБСТ включит проекты ветеранов СВО в свой акселератор с участием экспертов и инвесторов, окажет содействие в получении мер господдержки.

Победители проекта смогут получить гранты от 3 до 5 млн рублей на закупку оборудования, организацию производства, маркетинг и иные расходы. Общий призовой фонд составит 30 млн рублей.