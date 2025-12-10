Глава "Автоваза" считает, что рынок РФ может запустить мощности компании на 100%

Для этого его объем не должен превышать 2-2,2 млн машин в год, указал Максим Соколов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Объем российского автомобильного рынка на уровне от 2 млн до 2,2 млн машин в год за горизонтом 2030 года может задействовать имеющиеся мощности "Автоваза" на полную. Об этом сообщил в интервью "Ведомостям" глава компании Максим Соколов.

"Если брать историческую долю компании на уровне 25%, максимум 30%, то весь рынок в таком случае не должен превышать 2-2,2 млн легковых автомобилей в год. Думаю, где-то за горизонтом 2030 года мы к этому можем прийти", - отметил он, отвечая на вопрос о потенциальном объеме российского рынка для использования мощностей компании на полную.

Соколов добавил, что "Автоваз" может обеспечивать выпуск в комфортном режиме двухсменной работы порядка 600-650 тыс. автомобилей в год на площадках в Тольятти и Ижевске. Кроме того, компания имеет в резерве партнерский завод в Санкт-Петербурге.

По его словам, "Автоваз" рассчитает на выпуск не менее 400 тыс. машин в 2026 году. Такие модели автомобилей, как Lada Iskra и Lada Azimut, во второй половине года "займут достойное место на рынке". При этом объем продаж и выпуска новых автомобилей во многом будет зависеть от ключевой ставки и мер господдержки спроса, отметил глава "Автоваза".

Говоря о бывшем акционере и бывшем владельце петербургского завода "Автоваза" - Renault и Nissan соответственно, - Соколов отметил, что чем больше времени проходит от февраля 2022 г., тем меньше вероятность возвращения этих иностранных компаний в Россию. Среди причин глава компании назвал развитие площадок бывших партнеров и увеличение тем самым стоимости возврата в страну.