Дефицит бюджета Кузбасса на 2026 год во втором чтении вырос до 15,2%

Доходы уменьшились на 3,4 млрд рублей, расходы выросли на 4,8 млрд рублей

КЕМЕРОВО, 10 декабря. /ТАСС/. Доходы бюджета Кемеровской области в 2026 году во втором чтении законопроекта уменьшились на 3,4 млрд рублей, расходы выросли на 4,8 млрд рублей, дефицит вырос на 8,2 млрд рублей и составил 15,2% без учета безвозмездных поступлений. Главный документ региона принят на очередном заседании парламента Кузбасса во втором чтении, следует из данных онлайн-трансляции.

Во время принятия бюджета Кемеровской области на 2026 год в первом чтении доходы планировались в размере 198,3 млрд рублей, расходы - 215,2 млрд рублей при дефиците в 10% от собственных доходов.

"Во втором чтении на 2026 год доходы уменьшены на 3,4 млрд рублей, до 194,8 млрд рублей, расходы увеличены на 4,8 млрд, до 220 млрд рублей. Дефицит увеличен на 8,2 млрд рублей, до 25,1 млрд рублей. <...> Несмотря на финансовые сложности, с которыми мы столкнулись, сегодня мы принимаем бюджет в строгой приоритизации расходов. Каждый бюджет должен быть потрачен максимально эффективно", - сказал во время заседания председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Довран Аннаев.

Представлявший законопроект в первом чтении первый заместитель председателя правительства - министр финансов Кузбасса Игорь Малахов ко второму чтению покинул зал заседания. Согласно тексту пояснительной записки, снижение доходов связано с уменьшением прогнозируемых доходов от НДФЛ на 3,2 млрд рублей. Еще на 157 млн рублей уменьшены бюджетные назначения по акцизам по подакцизным товарам, производимым на территории России, на 343,1 млн рублей - бюджетные назначения по налогу на добычу полезных ископаемых. При этом увеличены на 90 млн рублей прогнозные доходы от налога на профессиональный доход.

Наибольшее увеличение расходов связано с обслуживанием госдолга региона на 2026 год - 3,6 млрд рублей. Также на обеспечение льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями отдельных групп граждан дополнительно выделено 1,1 млрд рублей.

Изначально бюджет на 2025 год был утвержден с доходами 229,6 млрд рублей, расходами в 245,9 млрд рублей. Затем доходы выросли до 233,3 млрд рублей, расходы - 256 млрд рублей. В 2026 году ожидается снижение доходов на порядка 40 млрд рублей из-за угольного кризиса относительного базового варианта бюджета на плановый период 2025-2027 годов.