В Челябинске создали замещающий импорт автоматический станок для нарезки труб

Изделие в отличие от аналогов не требует активного участия человека

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Инженеры в Челябинске создали полностью автоматический станок для нарезки труб диаметром от 16 до 90 мм, который в отличие от аналогов не требует активного участия человека. Оператору остается лишь ввести характеристики требуемого изделия, остальное автоматика делает сама, сообщили ТАСС в руководстве Фонда развития промышленности Челябинской области.

"Уникальный для нашей страны проект труборезного станка реализовали инженеры компании "Солид". Схожее по функционалу отечественное оборудование на рынке есть, но оно требует участия человека на тех или иных этапах изготовления изделия, а челябинский станок полностью автоматизирован и работает по принципу "запустил программу и забыл", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что таких результатов удалось достичь, применив новое программное обеспечение. В результате оператору остается лишь ввести характеристики планируемого к изготовлению изделия, автоматика сама производит расчеты и управляет механизмами станка.

По словам собеседника агентства, разработанное оборудование конкурентоспособно с импортными изделиями. Станок предназначен для нарезки труб диаметром от 16 до 90 мм и толщиной до 5 мм. Трубы можно резать практически из любого металла, пластмасс и даже из бумажных втулок. "Новизна также заключается в том, что для резки металлических труб южноуральскому станку не нужна смазочно-охлаждающая жидкость", - сказали в руководстве фонда.

Там добавили, что Наблюдательный совет регионального ФРП одобрил предприятию грант на возмещение части затрат по проведенным научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам.