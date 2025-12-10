Силуанов заявил, что в 1990-х его зарплата не превышала $10

Министр напомнил, что в 1998 году курс "обрушился" с 6 до 20 рублей за доллар, случилась девальвация

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что в 1990-х годах его зарплата не превышала $10.

В интервью изданию "Эксперт" он напомнил, что в 1998 году курс "обрушился" с 6 до 20 рублей за доллар, случилась девальвация.

"Подскочила инфляция. Это казалось катастрофой. Зарплата в пересчете на доллары резко сократилась. Помню, что в то время у меня она не превышала $10 в месяц", - рассказал министр.

"В 2000-е финансы надо было приводить в порядок, снимать зависимость бюджета от цен на нефть и газ, чем и занялся Алексей Леонидович [Кудрин]", - отметил Силуанов.