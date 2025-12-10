Новый резидент ТОР "Забайкалье" откроет цех по сортировке и переработке угля

Компания инвестирует 209 млн рублей

ЧИТА, 10 декабря. /ТАСС/. Компания "Промресурс-Чита" в статусе резидента территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье" инвестирует 209 млн рублей для создания в Чите цеха по сортировке и переработке угля, а также генерации электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"Ежегодно резидент планирует перерабатывать порядка 42 тыс. тонн угля, выпуск продукции начнется в третьем квартале 2027 года. Проект реализуется на территории промышленного парка "Кадалинский". В рамках соглашения с КРДВ в проект инвестируется 209 млн рублей, создается 79 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Уточняется, что резидент построит несколько цехов по сортировке угля, изготовлению угольных брикетов, пиролизу угля и производству синтез-газа, а также газовой электростанции и складских площадок. Планируется выпускать 12 тыс. тонн угольных брикетов в год и порядка 30 тонн сортированного угля разного размера. Тепловая электростанция компании будет генерировать до 14,4 тыс. кВт ч/год, обеспечивая электроэнергией небольшие инвестиционные проекты на территории промпарка.

"Проект компании "Промресурс-Чита" внесет вклад в развитие энергетической инфраструктуры региона. Действующий в Забайкальском крае преференциальный режим ТОР обеспечит резидента налоговыми льготами и административными преференциями. А площадка промышленного парка "Кадалинский" - необходимой инфраструктурой для быстрого старта производства", - приводятся в сообщении слова директора КРДВ Забайкалье Дины Архипенко.

Ввод в эксплуатацию промышленного парка запланирован на 2026 год.