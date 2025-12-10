РЖД проводят испытания грузового магистрального электровоза переменного тока

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) проводят испытания импортонезависимого грузового магистрального электровоза переменного тока 2ЭС11. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале холдинга.

"Импортонезависимый электровоз должен заменить предыдущую серию локомотивов 2ЭС7", - сказано в сообщении.

Продолжателя "минеральной" линейки компании "Уральские локомотивы" назвали "Орлец".

Как уточняют в холдинге, грузоподъемность электровоза на 42% выше, чем у машин предыдущего поколения. Он способен вести поезд массой до 7,1 тыс. тонн в двухсекционном и до 9 тыс. тонн в трехсекционном исполнении.

"Самообучаемая система управления тяговым приводом позволяет адаптироваться к различным условиям эксплуатации, повышая энергоэффективность локомотива", - сообщают в РЖД.

Конструкция кузова - цельнонесущая, что позволяет увеличить прочность электровоза и обеспечить максимальную защиту локомотивной бригады, одновременно снижая массу машины.

Как отмечается в сообщении, испытания электровоза проходят на Экспериментальном кольце ВНИИЖТ в Щербинке, где специалисты института изучают тормозные и тягово-энергетические показатели, оценивают нагрев оборудования. Всего электровоз должен будет проехать по кольцу более 5 тыс. км.

"Завершить сертификационные и приёмочные испытания планируем в II квартале 2026 года", - уточнили в РЖД.