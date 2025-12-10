Подписано соглашение о поддержке участников программы "СВОе дело с Ростех"

Цель проекта - помощь ветеранам спецоперации в превращении идей в технологии и внедрению их в промышленность

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" запустила проект "СВОе дело с Ростех" по поддержке технологических инициатив участников СВО, подписав соответствующее соглашение с Корпорацией МСП, Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Центром беспилотных систем. Об этом сообщили в госкорпорации.

"Ростех, Корпорация МСП, Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Центр беспилотных систем подписали соглашение о совместной поддержке участников программы "СВОе дело с Ростех". Цель - помочь ветеранам спецоперации трансформировать свои идеи в реальные технологии и интегрировать их в промышленное производство", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Ростех будет отвечать за анализ перспектив внедрения технологий на предприятиях, АСИ обеспечит экспертизу и методическую поддержку, Корпорация МСП поможет участникам выходить в технологический контур Ростеха, а Центр беспилотных систем включит проекты в акселератор и поможет получить меры господдержки.

"Ростех последовательно поддерживает ветеранов СВО, помогая им не только вернуться к мирной жизни, но и использовать свой опыт в профессиональной деятельности. Уникальные знания бывших военнослужащих, безусловно, будут востребованы при создании современных, более совершенных образцов вооружения. Уверен, что также мы увидим интересные инициативы, которые найдут применение и в гражданской сфере. Подписанное сегодня соглашение поможет выявлять перспективные идеи и внедрять их в производство", - отметил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

В Ростехе добавили, что участники проекта получат экспертизу опытных наставников, обучение, помощь в финансировании и сопровождение проектов - от разработки до внедрения. Лучшие инициативы весной 2026 года получат гранты до 5 млн рублей. Общий призовой фонд составит 30 млн рублей.