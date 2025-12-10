Кабмин дополнительно профинансирует социальную газификацию в регионах

Средства предназначаются для 18 регионов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Правительство России до конца года направит дополнительное финансирование на реализацию программы социальной газификации для 18 регионов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"До конца 2025 года на реализацию программы социальной газификации ряду регионов будет направлено дополнительное финансирование. <…> Средства предназначаются для 18 регионов - Адыгеи, Башкирии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карелии, Крыма, Марий Эл, Мордовии, Чувашии, Краснодарского и Хабаровского краев, Владимирской, Ивановской, Калининградской, Курганской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина РФ.

Отмечается, что перераспределение средств поспособствует увеличению числа заключенных договоров на подключение домов к газовым сетям с 10,2 тыс. до 11 тыс.

Всего в 2025 году на реализацию программы социальной газификации в 55 регионах был направлен 1 млрд рублей. В правительстве уточнили, что участникам программы, имеющим право на льготы, предоставят субсидии на приобретение оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям в размере не менее 100 тыс. рублей.