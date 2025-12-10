Инвестиции в основной капитал Подмосковья превысили 1,3 трлн рублей

Инвестиции выросли на 10,7%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Свыше 1,3 трлн рублей инвестиций привлекли в основной капитал Московской области за девять месяцев текущего года. Это более чем на 10% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщила ТАСС заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

"В январе -сентябре объем инвестиций в основной капитал Подмосковья составил 1 трлн 358 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года инвестиции выросли на 10,7%", - сказала Зиновьева.

Она также отметила, что текущая динамика по росту инвестиций позволяет рассчитывать, что Московская область по итогам 2025 года впервые преодолеет планку в 2 трлн рублей.

В пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона напомнили, что в прошлом году объем инвестиций в основной капитал в Подмосковье составил более 1,8 трлн рублей.