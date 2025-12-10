Сбер сохраняет планы по выплате дивидендов в размере 50% от прибыли

Глава банка Герман Греф заявил также, что одной из целей Сбербанка является поддержание рентабельности капитала на уровне 22%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Сбербанк сохраняет планы в части финансовых показателей на 2026 год и по выплате дивидендов за 2025 год в размере 50% от прибыли, заявил глава банка Герман Греф в рамках "Дня инвестора".

"В части наших финансовых показателей мы сохраняем ключевые цели на 2026 год: поддержание рентабельности капитала на уровне 22%, достаточности капитала на целевом уровне 13,3%. В 2026 году мы планируем выплатить дивиденды в размере 50% от прибыли за 2025 год", - сказал он