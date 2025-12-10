Греф: финансовый эффект Сбера от ввода ИИ достигнет 550 млрд рублей в 2026 году
МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Совокупный финансовый эффект Сбера от внедрения искусственного интеллекта во всех направлениях достигнет 550 млрд рублей в 2026 году, заявил глава банка Герман Греф в рамках "Дня инвестора".
"Общий эффект от внедрения ИИ во всех направлениях достигнет в 2026 году 550 млрд рублей. Это коснется и роста доходов от индивидуализации предложений, и ценообразования, и снижения кредитных рисков, а также оптимизации наших расходов", - сказал он.