Инвестиции Сбера в генеративный ИИ в 2024-2026 годах составят около 600 млрд рублей

По словам зампреда правления Сбербанка Тараса Скворцова, большая часть этих инвестиций придется на 2026 год - порядка 10% операционного дохода 2025 года

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Совокупные инвестиции "Сбера" в развитие генеративного искусственного интеллекта в 2024-2026 гг составят около 600 млрд рублей, заявил зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов на "Дне инвестора".

"В целом за последние три года, в 2024-2026 годах, "Сбер" инвестирует в развитие генеративного ИИ порядка 600 млрд рублей. На первом этапе приходится вкладывать авансом, чтобы потом получить эффект, в следующем году у нас будет довольно большой рост инвестиций в технологию генеративного искусственного интеллекта. Большая часть этих инвестиций придется на 2026 год - порядка 10% операционного дохода 2025 года. Причем мы видим, что компании, которые инвестируют в фундаментальные модели, тратят на R&D (исследования и разработки - прим. ТАСС) гораздо больше 10%", - подчеркнул Скворцов.