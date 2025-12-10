Торгпред РФ указал на растущий интерес Сингапура к российским IT-технологиям

Андрей Живов также отметил, что торгпредство будет помогать отечественным компаниям выходить на азиатские рынки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Взаимный интерес России и Сингапура к сотрудничеству в IT-сфере растет. Об этом заявил торговый представитель РФ в стране Андрей Живов на организованном при участии торгпредстства и российской IT-ассоциации "Руссофт" вебинаре "IT-рынок Сингапура".

По словам Живова, интерес сингапурской стороны к российским IT-технологиям растет. "Я удивлен, насколько много IT-решений, которые присутствуют в России, не представлены в Сингапуре. Провели отличный вебинар с российскими компаниями, будем всячески помогать их выходу на азиатские рынки", - также отметил он.

В вебинаре зарегистрировались 55 компаний. Мероприятие прошло под модерацией исполнительного директора ассоциации "Руссофт" Валерии Романовской. В числе спикеров также выступил консультант торгпредства РФ в Сингапуре Андрей Кондратьев, курирующий сектор информационных технологий. В ходе вебинара были рассмотрены ключевые сегменты сингапурского IT-рынка, государственные и частные инициативы по поддержке инноваций, а также практические шаги по выходу на местный рынок. Участники обсудили актуальные тренды цифрового сектора и модели взаимодействия с локальными партнерами и корпоративными заказчиками.

Как отмечает торгпредство, Сингапур занимает позицию одного из ведущих цифровых хабов региона. Высокая концентрация технологий, развитая инфраструктура для стартапов, прозрачное регулирование и устойчивый спрос на IT-решения создают благоприятные условия для международных партнерств и экспорта российских технологических решений.