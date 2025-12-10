В РФ вышла новая серия конструкторов с героями российских мультфильмов

Всего в новой серии представлено шесть наборов с героями мультфильмов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российский бренд Brick Labs и "Союзмультфильм" выпустили новую серию конструкторов с героями российских мультфильмов "Ну, погоди!", "Умка", "Жил-был Пес", "Вовка в Тридевятом царстве", "Летучий корабль" и "Щелкунчик". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Inventive Retail Group.

"Российский бренд Brick Labs, развиваемый Inventive Retail Group, продолжает свое сотрудничество с киностудией "Союзмультфильм" и представляет новую серию конструкторов с героями "золотой коллекции". Лицензионные наборы доступны в сети магазинов "Мир кубиков" и в других каналах продаж с 10 декабря", - говорится в сообщении.

Всего в новой серии представлено шесть наборов с героями мультфильмов. Это Заяц-робот из "Ну, погоди!", Умка и Тайкэ из мультфильма "Умка", Волк и Пес из мультфильма "Жил-был Пес", Вовка и Печка из "Вовка в Тридевятом царстве", Водяной из мультфильма "Летучий корабль" и Щелкунчик из музыкального мультфильма "Щелкунчик". Все наборы совместимы с конструкторами мировых производителей, включая Lego, и предыдущими сериями Brick Labs, рассказали в компании.

Там отметили, что героев новой коллекции конструкторов определили сами покупатели. "Новая серия Brick Labs по "золотой коллекции" - это следующий шаг в нашем партнерстве с киностудией "Союзмультфильм". В этот раз мы пошли навстречу нашим коллекционерам и покупателям и сделали именно те наборы, которые больше всего просили в наших соцсетях и по каналам обратной связи", - объяснила вице-президент по детским и ювелирным товарам Inventive Retail Group Мария Голенкова.

Наборы рассчитаны на детей от шести лет, а также на взрослых коллекционеров. Все детали изготовлены из прочного и безопасного ABS-пластика, соответствующего российским и международным стандартам качества, добавили в компании.