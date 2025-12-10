В РФ объем рынка структурных продуктов на июль составлял 1,92 трлн рублей

По данным ЦБ, из них 91% пришелся на структурные облигации

ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Объем рынка структурных продуктов на российском финансовом рынке на июль 2025 года составлял 1,92 трлн рублей, из них 91% приходился на структурные облигации. Об этом говорится в материалах Банка России.

Так, по данным ЦБ, на июль 2025 года объем рынка структурных продуктов составляет 1 920 млрд рублей, из них 91% приходится на структурные облигации - 1 738 млрд рублей. Большая часть рынка ориентирована на массовый сегмент.

Также в документах отмечается, что основной рост продаж структурных продуктов пришелся на период с 2022 по 2024 годы. "За три года объем рынка вырос в 5,2 раза, с 357 млрд до 1 869 млрд руб. Одновременно число выпусков структурных продуктов за год увеличилось с 455 до 1 613 шт. Бум структурных продуктов подпитывает эмиссия структурных облигаций (рост с 82 млрд руб. в 2022 году до 1 663 млрд руб. в 2024 году). На них пришелся основной объем выпуска такого типа бумаг", - говорится в документах.

При этом подавляющий объем и количество выпусков структурных облигаций размещаются на внебиржевом рынке. "Доля объема выпусков, допущенных к организованных торгам, на июль 2025 года составляет 6,5%, или 112 млрд руб., при этом рост данного сегмента наблюдается в течение всего 2025 года (на 3,5 п. п.)", - подчеркивается в материалах регулятора.

В документе также отмечается, что объем структурных облигаций, находящихся в обращении на июль 2025 года, выпущенных банками, а также брокерами и дилерами, составляет 399 млрд рублей, а структурных облигаций, выпущенных СФО (специализированные финансовые общества - прим. ТАСС), - 1,33 трлн рублей.