В Венгрии назвали невозможным отказ от энергоресурсов РФ без единогласия в ЕС

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш заявил, что российские энергоресурсы "имеют жизненно важное значение для сохранения низких цен на коммунальные услуги в Венгрии

БУДАПЕШТ, 10 декабря. /ТАСС/. Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш назвал невозможным утверждение плана по отказу от российских энергоресурсов (RePowerEU) без единогласного решения стран Евросоюза.

"Гуйяш раскритиковал план Евросоюза RePowerEU, который направлен на поэтапное прекращение импорта российских энергоносителей. Он заявил, что такое решение потребует единогласного согласия в соответствии с правилами ЕС, и предупредил, что в случае его реализации Венгрия также обратится в суд по этому вопросу" , - написал госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач в X.

Как подчеркнул Гуйяш, российские энергоресурсы "имеют жизненно важное значение для сохранения низких цен на коммунальные услуги в Венгрии" и общей энергетической безопасности страны.

Совет ЕС одобрил 20 октября поэтапный запрет на любые закупки российского газа с 1 января 2028 года. Решение распространяется как на трубопроводный, так и на сжиженный природный газ. План Еврокомиссии предусматривает также запрет с 2028 года на поставки российской нефти. Обсуждается вопрос о запрете на ядерное топливо. Правительство Венгрии выражало намерение добиться для себя исключений из этих правил, однако пока никаких предложений на этот счет от руководства ЕС не поступало.

Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил о планах Венгрии и Словакии оспорить в Суде ЕС решение о запрете на поставки российских нефти и газа, которое Еврокомиссия намерена вынести на голосование среди стран Евросоюза на следующей неделе.