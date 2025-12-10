Власти Башкирии оставят себе право выкупа акций "Башнефти"

Республика планирует выставить на продажу 6,3634% уставного капитала компании

УФА, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Башкирии планируют сохранить право обратного выкупа части акций ПАО "Акционерная нефтяная компания" "Башнефть", которые планируют выставить на продажу. Об этом сообщили ТАСС в министерстве земельных и имущественных отношений республики.

Согласно проекту поправок в план приватизации госимущества на 2024-2026 годы, Башкирия планирует выставить на продажу 11 303 564 акции, или 6,3634% уставного капитала компании.

"Для обеспечения привлечения инвестиций, стимулирования развития фондового рынка и модернизации развития экономики в условиях введенных ЕС и США ограничений и санкций, повлекших снижение цены на нефть, а также с целью недопущения снижения производственных процессов и прибыли компании ПАО АНК "Башнефть", учитывая, что увеличение капитальных затрат и операционных расходов в текущих обстоятельствах ведет к росту себестоимости добычи, для достижения исполнения социальных и первостепенных обязательств принято решение о приватизации части принадлежащих республике акций ПАО АНК "Башнефть", не превышающей четверти доли, по рыночной стоимости, предусмотрев возможность обратного выкупа, что сохраняет право республики на приобретение акций после преодоления негативных последствий санкций в нефтедобывающей сфере", - говорится в сообщении.

"Башнефть" - нефтяная компания, ведущая деятельность в более чем 20 регионах России и за рубежом. Занимается нефтепереработкой и добычей нефти в Башкирии, Татарстане, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах, Тюменской, Оренбургской областях. Акции компании котируются на Московской бирже. Более чем 50% акций владеет "Роснефть", 25% плюс одна акция у Башкирии.