ЦБ назвал самый популярный вид кредита у молодежи

Им стали кредитные карты

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Самым популярным типом кредитов у молодых заемщиков (до 20 лет) являются кредитные карты. Во втором квартале 2025 года на эту категорию приходилось 5% общего числа выпущенных карт, говорится в материалах Банка России.

"У самой молодой группы заемщиков - до 20 лет - самым популярным типом кредитов являются кредитные карты. В втором квартале 2025 года на них приходилось 5% общего числа выпущенных карт", - отмечается в документе.

Однако, по данным ЦБ, за полгода их доля сократилась более чем в два раза (в четвертом квартале 2024 года 12% кредитных карт выдавались заемщикам в возрасте до 20 лет).

При этом приходящаяся на молодежь в возрасте от 20 до 30 лет доля кредитных карт во втором квартале этого года выросла на 4,1 процентного пункта по сравнению с четвертым кварталом прошлого года и составила 25,7% (в 2024 году 21,6% кредитных карт выдавались заемщикам данной категории).