Алиханов: Россия была бы рада расширению авиасообщения с ОАЭ

ДУБАЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Россия была бы рада расширению направлений авиасообщения с ОАЭ. Такие города как Сочи, Казань и, возможно, со временем Владивосток могли бы стать точкой притяжения для туристов, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, выступая на российско-эмиратском бизнес-форуме.

"Будем рады расширению направлений, по которым будут летать наши авиакомпании. <...> И Казань, и Сочи, и другие города, Владивосток может со временем, должны стать дестинациями для нашего авиаобмена", - сказал он.

Также министр упомянул развивающийся в России туристический проект по созданию новых курортов "Пять морей и озеро Байкал". С учетом огромного опыта, который есть у ОАЭ по развитию крупных курортов, странам было бы интересно сотрудничать и в этом направлении, отметил Алиханов.