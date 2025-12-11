Предприятие "Алмаза-Антея" планирует выпускать медицинские продукты для косметологии

Генеральный директор компании Александр Карпенко отметил, что потребность российского рынка составляет порядка 3 млрд инъекционных игл в год

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба НТМ

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Компания НТМ (входит в структуру концерна ВКО "Алмаз-Антей") планирует наладить выпуск медицинских игл для косметологии и хирургии. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании Александр Карпенко на полях выставки "Здравоохранение-2025".

По его оценке, потребность российского рынка составляет порядка 3 млрд инъекционных игл в год. "Наше предприятие способно произвести треть этого объема и обеспечить медицинские учреждения России и стран ЕАЭС надежной отечественной продукцией, сопоставимой по качеству с мировыми образцами, - сказал Карпенко, отметив, что по этой причине предприятие в ближайшее время не планирует наращивать объемы производства.

"Но мы собираемся расширить номенклатуру изделий. У нас в планах выпуск игл для косметологии и хирургии, которые очень востребованы у нас в стране", - сообщил генеральный директор.

Компания НТМ - единственный в России производитель инъекционных игл полного цикла однократного применения "Луер" торговой марки Komar, трехгранная заточка которых обеспечивает атравматичность введения.

В ближайший период иглы Komar планируются к включению в "Реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ" Минпромторга России, что подтвердит их статус как отечественной промышленной продукции и позволит применять предусмотренные законодательством меры преференций при государственных закупках.