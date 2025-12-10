Росимущество выявило 6,5 тыс. объектов в неудовлетворительном состоянии

Для каждого объекта определили пути решения, указал глава ведомства Вадим Яковенко

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Росимущество в ходе инвентаризации выявило на сегодня 6 415 федеральных объектов, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Об этом заявил в Совете Федерации глава Росимущества Вадим Яковенко.

"Прошло более года с начала практической реализации решений по инвентаризации федеральных объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Год назад мы зафиксировали 6 116 таких объектов, в 2025 году работа была продолжена. По линии Министерства обороны выявлено дополнительно 299 объектов, итого на сегодняшний день в перечне 6 415 объектов. Для каждого объекта, находящегося в неудовлетворительном состоянии, были определены пути решения. Это ремонт, приватизация или передача в ДОМ.РФ для последующей реализации, передача на иной уровень публичной собственности, утилизация", - сказал глава Росимущества.

По его словам, несмотря на непростую финансовую ситуацию, федеральные органы власти изыскали возможность и проведели ремонт 576 объектов в 59 регионах.

"Снесено более 1 тыс. объектов в 69 регионах нашей страны. Снос заброшенных объектов, расположенных рядом с жилыми кварталами, школами и социальными учреждениями, повышает уровень безопасности наших граждан", - добавил Яковенко.

Он отметил, что благодаря этой работе высвобождаются земельные участки под инвестиционные проекты и объекты социальной инфраструктуры.