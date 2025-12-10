Алиханов указал на потенциал наращивания товарооборота России и ОАЭ

Глава Минпромторга отметил, что показатель составил $8,9 млрд в 2024 году

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов © Григорий Сысоев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Россия видит значительный потенциал в расширении и диверсификации товарооборота с ОАЭ, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках XII заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству двух стран.

По его словам, за пять лет товарооборот между РФ и ОАЭ вырос почти в три раза, до $8,9 млрд в 2024 году. За девять месяцев текущего года взаимная торговля увеличилась на 41%.

"Мы видим значительный потенциал для дальнейшего наращивания и диверсификации товарооборота. Важным шагом стало подписание соглашения о свободной торговле услугами и инвестициями на полях встречи глав наших государств. Этот документ создаст благоприятные условия для взаимного доступа на рынки юридических, транспортных, инженерных, медицинских и иных услуг", - приводятся в сообщении Минпромторга слова министра.

Алиханов также отметил, что важным драйвером для расширения торговли является углубление промышленной кооперации. "Российские компании уже нарастили компетенции в производстве современного нефтегазового оборудования. Совместно с эмиратскими партнерами была проделана работа по гармонизации стандартов, что позволило перейти к практической реализации проектов по поставкам. Активное взаимодействие налажено также в автомобилестроении, металлургии, цифровых технологиях и фармацевтике", - говорится в сообщении.