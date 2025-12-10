Послы ЕС утвердили план самозапрета сообщества на закупки российского газа

Для вступления этого решения в силу его до конца декабря должен утвердить Совет ЕС на министерском уровне

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Смирнов/ ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Послы стран Евросоюза утвердили план самозапрета сообщества на закупки всех видов российского газа самое позднее к концу 2027 года. Об этом сообщило датское председательство в Совете ЕС.

"Послы ЕС утвердили поэтапный план отказа от российского газа до конца 2027 года", - говорится в заявлении председательства в X.

Это уже третья версия текста - первый план был утвержден послами еще 8 октября, однако с тех пор документ прошел ряд дополнительных согласований.

Для вступления этого решения в силу его до конца декабря должен утвердить Совет ЕС на министерском уровне, а в 2026 году он должен быть одобрен Европарламентом.

Данный запрет Еврокомиссия оформила как решение не по санкционной, а по торговой политике ЕС, что позволит утвердить его не единогласно, а квалифицированным большинством голосов. Это даст возможность обойти вето Венгрии и Словакии, которые уже объявили о намерении судиться с Еврокомиссией, если данное решение вступит в силу. Они отмечают, что этот запрет нарушает право стран ЕС самостоятельно определять соотношение энергоресурсов в своей энергетике.