ЦБ: около 50% задолженности приходится на граждан с тремя и более кредитами

В Банке России при это указали на сокращение числа таких заемщиков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Задолженность заемщиков, имеющих три действующих кредита или больше, сократилась в первом полугодии 2025 года на 0,4 трлн рублей и составила 18 трлн рублей. На эту категорию приходится 49% общей задолженности граждан, следует из опубликованного на сайте Банка России анализа тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй.

Количество таких заемщиков продолжило снижаться, отмечается в материале ЦБ РФ.

Заемщики стали активнее сокращать задолженность и реже наращивать долги. За первое полугодие 2025 года число граждан, уменьшивших долг перед банками, выросло до 26,4 млн человек против 23 млн годом ранее. При этом лишь 10 млн заемщиков увеличили задолженность - на 2,4 трлн рублей, что меньше, чем годом ранее (4,4 трлн рублей).

Среди тех, кто берет потребительские кредиты, растет средняя долговая нагрузка. По данным ЦБ, среднее количество кредитов у заемщика, получившего необеспеченный потребкредит, составляет 3,3 единицы, а его средняя задолженность за первое полугодие выросла на 120 тыс. рублей.

В первом полугодии уменьшилось число граждан, имеющих кредит наличными. Их стало меньше на 1,4 млн, что соответствует снижению на 7,6%. При этом средний размер выдаваемого кредита наличными вырос на 5,7% и составил 153 тыс. рублей.

На фоне изменения спроса увеличилась доля кредитов на срок от 4 до 5 лет - на 12,3 процентных пункта. Одновременно выдачи краткосрочных кредитов (до одного года) сократились на 11,4 п. п. "Сроки новых выдач смещаются в сторону более долгосрочных", - говорится в материале.