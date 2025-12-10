Положительное сальдо внешней торговли РФ за 10 месяцев снизилось на 7,75%

Показатель опустился до $115,4 млрд

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Положительное сальдо внешней торговли РФ по итогам января - октября 2025 года уменьшилось по сравнению с показателем годом ранее на 7,75%, до $115,4 млрд, следует из опубликованных данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Экспорт за отчетный период снизился на $15,2 млрд и составил $339,8 млрд, в то время как импорт сократился на $5,5 млрд и достиг $224,4 млрд. Таким образом, товарооборот РФ в январе - октябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 3,54% и составил $564,2 млрд.

По данным ФТС, экспорт в страны Европы упал на 14,9%, до $47,8 млрд, импорт - на 4,4%, до $58,1 млрд. Вместе с тем экспорт в страны Азии снизился на 1,6%, до $263,9 млрд, а импорт из этих стран уменьшился на 2,9%, до $149,4 млрд. Экспорт в страны Африки сократился на 14,4%, до $17,6 млрд, а импорт вырос на 31,4%, до $3,7 млрд. Российский экспорт в страны Северной и Южной Америки вырос на 3,4%, до $10,4 млрд, импорт из этих стран увеличился на 9,6%, до $13,2 млрд.

В структуре экспорта РФ за отчетный период наибольшую долю заняли минеральные продукты - $186,6 млрд (-14,7%). Второй крупнейшей статьей являются металлы и изделия из них, экспорт которых вырос на 19,3%, до $60,4 млрд. Третье место заняла сельскохозяйственная продукция - $31,5 млрд (-10,3%).

Крупнейшей статьей импорта РФ являются машины, оборудование и транспортные средства. При этом за январь - октябрь 2025 года показатель снизился на 8,7%, составив $108,1 млрд. Далее следуют продукция химической промышленности (+2,6%, до $44,8 млрд) и сельскохозяйственная продукция (+14,2%, до $35 млрд).