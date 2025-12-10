На Украине назвали сложной ситуацию в энергосистеме страны 10 декабря

Потребители нескольких украинских областей остаются без электричества, сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Потребители ряда областей Украины остаются без электричества, ситуация в энергосистеме страны сложная, сообщил на брифинге заместитель министра энергетики страны Николай Колесник.

"На утро без света остаются потребители в Николаевской и Харьковской областях. Во всех регионах Украины применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Ситуация по стране сложная, но в ряде регионов постепенно улучшается", - сказал он.

По словам Колесника, для поддержания стабильного электроснабжения населения в отопительный период правительство приняло ряд решений, в частности относительно пересмотра перечней объектов критической инфраструктуры и расширения возможностей импорта электроэнергии для государственных компаний. "Это позволит более равномерно распределять нагрузку между регионами и уменьшить количество очередей графиков отключений", - добавил замминистра.

9 декабря аварийные отключения электроэнергии из-за повреждения энергообъектов происходили в большинстве регионов Украины, в том числе в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и ряде других областей.

Утром 10 декабря в городе Сумы на севере Украины вновь начались аварийные отключения электроснабжения. Местный облэнерго объявил об аварийной ситуации. В связи с отсутствием электроэнергии в Сумах обесточены объекты "Горводоканала", остановлено движение троллейбусов.