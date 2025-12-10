"Лента" приобрела 67% дальневосточного ретейлера "Реми"

Торговая сеть "Реми" основана в 2008 году

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Торговая сеть "Лента" приобрела 67% долей дальневосточного ретейлера "Реми", говорится в сообщении компании.

В "Ленте" уточнили, что завершено оформление стратегического партнерства с группой компаний "Реми" - одним из крупнейших ретейлеров Дальнего Востока, управляющим супермаркетами, гипермаркетами, магазинами у дома и дискаунтерами под брендами "Реми", "Ремисити" и "Экономыч". В рамках сделки "Лента" получила контрольный пакет в 67%.

Торговая сеть "Реми" основана в 2008 году. На Дальнем Востоке работает 73 магазина разных форматов - в том числе во Владивостоке, Артеме, Уссурийске, Арсеньеве, Спасске-Дальнем, Лесозаводске, Дальнегорске, Большом Камне, Находке, Лучегорске, Партизанске, Южно-Сахалинске, Хабаровске, Амурске, Вольно-Надеждинске, Тавричанке, Кировском и других городах.