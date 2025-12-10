Эрмитаж попросил взыскать 847 тыс. рублей с посетителя, севшего на трон Павла I

Предварительное заседание по делу назначили на 26 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж требует в судебном порядке взыскать 847 тыс. рублей с посетителя Александра Дробышева, который в марте в нарушение запрета сел на установленный в одном из залов музея трон магистра Мальтийского ордена конца XVIII века, принадлежавший императору Павлу I, а после замечания смотрительницы встал на подножную скамеечку, повредив экспонат. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

"В результате действий Дробышева экспонатам причинены следующие механические повреждения: деформация сиденья трона, сечение и разрыв ткани бархата на поверхности сиденья трона, трещины и разрывы ткани бархата подножной скамьи. На досудебную претензию Дробышев не отреагировал. Стоимость реставрационных работ, требующихся для восстановления экспонатов, составляет 825 813 рублей 59 копеек, которые Эрмитаж и просит взыскать с Дробышева, а также госпошлину в 21 516 рублей", - рассказала Лебедева в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что предварительное заседание по делу в Калининском районном суде города назначено на 26 января.

Как сообщал ТАСС, 21 марта посетитель Эрмитажа в нарушение правил зашел за веревочное ограждение и сел на трон, чтобы сделать селфи. К мужчине сразу же подошла смотритель музея и сделала ему замечание, на что мужчина отреагировал агрессивно и встал ногами на подножную скамеечку кресла. После этого нарушителя задержали охраняющие музей сотрудники Росгвардии.

Кресло гроссмейстера Ордена Святого Иоанна Иерусалимского было изготовлено в 1799-1800 годах для русского императора Павла I, который принял орден под свой протекторат после захвата острова Мальта французскими войсками осенью 1798 года. Тогда же самодержец стал Великим магистром ордена и носил этот титул до своей смерти в результате заговора в марте 1801 года. Тронное кресло поступило в коллекцию Эрмитажа в 1946 году из исторического отдела Музея этнографии народов СССР (сейчас Российский этнографический музей).