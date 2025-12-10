ГД в январе проведет слушания на тему развития легкой промышленности

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что будет создана соответствующая рабочая группа

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Госдума в конце января проведет парламентские слушания по вопросу развития текстильной и легкой промышленности, будет создана соответствующая рабочая группа. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

"Мы со своей стороны договорились незамедлительно создать для подготовки парламентских слушаний рабочую группу, проведем слушания в конце января, пригласим правительство, представителей отрасли: текстильной, легкой промышленности, швейной, обувной для того, чтобы состоялся обстоятельный разговор", - сказал Володин журналистам в ходе осмотра выставки "Российская легкая промышленность", подготовленной ГК "БТК" при поддержке комитетов Госдумы по обороне и по промышленности и торговле.

По информации пресс-службы Госдумы, рабочую группу возглавит первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, в нее войдут представители всех парламентских фракций.

Выставка "Российская легкая промышленность" подготовлена ООО Группа компаний "БТК" при поддержке комитета Госдумы по обороне и комитета Госдумы по промышленности и торговле. Цель экспозиции - продемонстрировать способность российских предприятий снизить зависимость от импортных поставок и укрепить внутренний рынок в рамках исполнения указа президента РФ "Об особенностях осуществления закупок вещевого имущества для нужд Вооруженных сил Российской Федерации". Выставка разделена на тематические блоки, демонстрирующие весь производственный цикл от выращивания сырья до производства готовых изделий, а также инновации в отрасли легкой промышленности. Также демонстрируются готовые изделия: всесезонный комплект полевого обмундирования военнослужащего и спецназа, боевая одежда пожарного, огнестойкий костюм Росгвардии, костюм рабочего производства, униформа сотрудника авиакомпаний.