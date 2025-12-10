В ОАЭ зарегистрированы более 13,5 тыс. российских компаний

Около 2 тыс. новых регистраций пришлось на 2025 год, сообщил министр экономики и туризма Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла бен Тук аль-Марри

Абу-Даби, ОАЭ © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ДУБАЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Свыше 13,5 тыс. российских компаний зарегистрированы в юрисдикции Объединенных Арабских Эмиратов в настоящее время. Около 2 тыс. новых регистраций пришлось на 2025 год, сообщил министр экономики и туризма ОАЭ Абдалла бен Тук аль-Марри.

"Наши правительства и частный сектор продолжают находить новые возможности для сотрудничества в области торговли, инвестиций, промышленности и инноваций. Эта положительная динамика нашла отражение в показателях двусторонней торговли. Кроме того, сегодня в ОАЭ зарегистрировано более 13,5 тысяч российских компаний. Только в этом году было выдано около 2 тысяч новых лицензий", - сказал министр, выступая на Российско-эмиратском бизнес-форуме в Дубае.

По словам аль-Марри, российские компании, работающие в сферах логистики, промышленности, технологий, туризма и розничной торговли, вносят "существенный вклад" в эмиратскую экономику. "В то же время компании из ОАЭ продолжают инвестировать в Россию, включая критически важные сектора экономики, такие как транспорт, энергетика, недвижимость и пищевая промышленность", - добавил он.

Первый Российско-эмиратский бизнес-форум открылся в Дубае в среду. Мероприятие проходит в рамках 12-го заседания Межправительственной российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.