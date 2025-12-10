Глава "Автоваза" обвинил китайский автопром в демпинге

Максим Соколов напомнил, что китайская автопромышленность не находится под санкциями и имеет другие финансовые условия

Редакция сайта ТАСС

Генеральный директор АО "Автоваз" Максим Соколов © Григорий Сысоев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Демпинг со стороны китайских автопроизводителей "перешел все мыслимые границы", однако даже в такой ситуации автомобили Lada продаются дешевле. Об этом сообщил в интервью "Ведомостям" глава "Автоваза" Максим Соколов.

"А что касается цены, я неоднократно говорил, что демпинг со стороны китайского автопрома перешел все мыслимые границы в текущем году. Скидки на автомобили доходили до 1 млн руб. Но даже в такой ситуации автомобили Lada в любом салоне продаются существенно дешевле китайских", - заявил он.

Соколов также напомнил, что китайская автомобильная промышленность, в отличие от российской, не находится под санкциями и работает в других финансовых условиях с точки зрения возможности кредитования. "Ключевая ставка там (в КНР - прим. ТАСС) всего лишь 3%. И это уже не говоря о программе поддержки китайского автопрома при поставке машин на экспорт со стороны правительства", - подчеркнул он.

Глава "Автоваза" также добавил, что российский автопром оказывает услугу населению в рамках действующей транспортной модели, которая, по его словам, столкнулась с дефицитом и автомобилей, и запчастей, как только из России ушли крупные автоконцерны. "И вот тут возникают два пути - раскладывать перед собой те же грабли, ориентируясь на импорт, или работать с локализованными автомобилями, которые дешевле при покупке и обслуживании", - пояснил Соколов.