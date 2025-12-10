В Туве приняли бюджет с дефицитом в 2,3%

Основную часть расходов сосредоточат на социально значимых направлениях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Верховный хурал (парламент) Тувы принял во втором и окончательном чтении бюджет на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов с дефицитом на следующий год в 1,5 млрд рублей, или 2,3% от общей суммы доходов. Об этом говорится в сообщении республиканского парламента.

"Главным вопросом сессии стало рассмотрение во втором чтении и в целом бюджета республики на 2026 год и плановый двухлетний период. Ключевые параметры бюджета на 2026 год, принятые на сессии: доходы республиканского бюджета - 63 899 164,1 тыс. рублей; расходы 65 422 008,6 тыс. рублей", - говорится в сообщении. Дефицит - составил 1,5 млрд рублей

По данным министерства финансов республики, основная часть расходов будет направлена на социально значимые направления - фонд оплаты труда, социальные выплаты, ОМС неработающего населения, стипендии, оплату коммунальных услуг, закупку и доставку угля для бюджетных учреждений.

Предполагается, что из федерального бюджета в качестве финансовой поддержки республика получит в 2026 году около 44,4 млрд рублей. Собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированного республиканского бюджета прогнозируются в сумме около 24,5 млрд рублей.

Доходы бюджета республики на текущий год составляют 64,5 млрд рублей, расходы - 65,8 млрд рублей, дефицит - 1,3 млрд рублей.