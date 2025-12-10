В Свердловской области отказали в иске о защите прав на изображение Влада А4

Компания требовала с бывшего предпринимателя 30 тыс. рублей компенсации из-за футболки с изображениями "А4" и "Ламба" в местном магазине

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Суд в Свердловской области оставил без удовлетворения иск белорусской компании "Четыреа четыре - плюс", которая позиционирует себя обладателем права на товарный знак "Влад А4", о взыскании компенсации за изображение блогера Влада Бумаги (А4) на футболке. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Суд, изучив материалы дела, не нашел оснований для удовлетворения требований. <...> Суд установил, что в материалах дела отсутствуют сведения, подтверждающие законное возникновение исключительных прав у первоначального правообладателя", - говорится в сообщении.

Компания требовала с бывшего индивидуального предпринимателя в Реже Свердловской области Елены Толмачевой 30 тыс. рублей компенсации из-за футболки с изображениями "А4" и "Ламба" в местном магазине, которые истец посчитал контрафактными. Истец, отметили в пресс-службе, не смог подтвердить, что является настоящим правообладателем изображений, кроме того, они не являются зарегистрированными товарными знаками в России.