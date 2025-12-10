СФ продлил разрешение импорта лекарств в иностранных упаковках

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, которым предлагается продлить до 31 декабря 2027 года разрешение на ввоз и последующую продажу лекарств в иностранных упаковках в случае дефицита или риска его возникновения из-за санкций.

Изменения вносятся в закон "Об обращении лекарственных средств". Согласно действующим нормам, указанное разрешение действует до 31 декабря 2025 года. При этом в законе подчеркивается, что ввозимые лекарства должны соответствовать требованиям при их регистрации, а на их упаковку должна быть прикреплена наклейка с информацией на русском языке. Закон продлевает разрешение на два года.

Нововведения вступят в силу с 1 января 2026 года.