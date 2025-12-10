Солнцев: Оренбуржье проработает дополнительные способы привлечения инвестиций

В Национальном рейтинге состояния инвестклимата Оренбургская область занимает 15-е место среди всех регионов России, отметил губернатор

Редакция сайта ТАСС

ОРЕНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Оренбургской области намерены расширить действующие в регионе проекты по привлечению инвестиций совместно с Агентством стратегических инициатив. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона

"В Национальном рейтинге состояния инвестклимата Оренбургская область занимает 15-е место среди всех регионов России. Нам есть куда расти и развиваться. По итогам встречи с Игорем Карачиным проработаем дополнительные способы привлечения инвестиций в регион, актуализируем подходы в работе с инвесторами и по совместным проектам с АСИ", - приводятся в сообщении слова губернатора Оренбуржья Евгения Солнцева по итогам встречи в Москве с заместителем генерального директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Игорем Карачиным.

Стороны, по данным пресс-службы, обсудили проведение в 2026 году в Оренбурге дней Агентства стратегических инициатив, участниками которых могут стать предприниматели, общественные деятели, представители креативных индустрий и студенты профильных факультетов. Такого рода мероприятие повысит экспертность регионального сообщества, которое занимается реализацией проектов развития, позволит обменяться идеями и сформировать пул предложений по развитию региона, уверены в правительстве региона.

В настоящее время в Оренбургской области при поддержке АСИ реализуются программы "Классная страна" и "Открытая промышленность", направленные на развитие новых видов путешествий - образовательных маршрутов для школьников и экскурсий на фабрики, заводы и предприятия АПК, уточняется в сообщении.