"Аэрофлот" разрешает стюардессам носить каблуки не выше 4 см

В авиакомпании добавили, что бортпроводникам, участвующим в маркетинговых и протокольных мероприятиях компании предоставляются форменные туфли-шпильки, которые не используются в рейсовых условиях

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" рассказала ТАСС о регламентированной форме и высоте каблука туфель стюардесс.

"Аэрофлот полностью обеспечивает своих бортпроводников обувью на разные сезоны: летняя (две пары туфель для женщин), демисезонная и зимняя. Высота и форма каблука женских форменных туфель строго регламентирована: должен быть устойчивым и не превышать 4 см в соответствии со стандартом форменной одежды. Данная высота является оптимальной по удобству работы в ней и требованиям безопасности", - говорится в сообщении.

В "Аэрофлоте" добавили, что бортпроводникам, участвующим в маркетинговых и протокольных мероприятиях компании предоставляются форменные туфли-шпильки, которые не используются в рейсовых условиях.

Там подчеркнули, что правила ношения формы бортпроводников "Аэрофлота" на протяжении истории компании всегда регламентировались внутренними нормативными документами. Они установлены стандартом форменной одежды и Руководством бортпроводника.

Ранее сообщалось, что Росавиация поддержала идею отказа от обязательного ношения бортпроводницами туфель на высоких каблуках и направила такие рекомендации авиакомпаниям, но напрямую ведомство не может вмешиваться в дресс-код.

Ранее парламентарии выступили с инициативой запретить российским авиакомпаниям вводить требования об обязательном ношении обуви на высоком каблуке бортпроводницами. По их словам, стюардессы проводят на ногах от 10 до 12 часов, и ношение все это время высоких каблуков увеличивает нагрузку на вены и стопы и несет риск для здоровья.