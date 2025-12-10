В ОАЭ заявили, что РФ может способствовать укреплению позиций страны как центра капитала

Министр экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла бен Тук аль-Мари также отметил, что страна дает преимущества российским компаниям, стремящимся к расширению своей деятельности на Ближнем Востоке, а также в странах Африки и Азии

ДУБАЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Промышленный потенциал, научный опыт и большой рынок России могут способствовать укреплению позиций ОАЭ как глобального центра капитала. Об этом заявил министр экономики ОАЭ Абдалла бен Тук аль-Мари.

"Россия - крупная промышленная экономика с конкурентными преимуществами в металлургии, химической промышленности, машиностроении, переработке сельскохозяйственной продукции, информационных технологиях и кибербезопасности. Эти возможности тесно связаны с повесткой ОАЭ в сфере промышленности. <...> Промышленный потенциал, научный опыт и большой рынок России могут укрепить позиции ОАЭ как глобального центра капитала, логистики и предпринимательства", - сказал он, выступая на Первом российско-эмиратском бизнес-форуме в Дубае.

Министр также отметил, что ОАЭ дают преимущества российским компаниям, стремящимся к расширению своей деятельности на Ближнем Востоке, а также в странах Африки и Азии. "Наши сильные стороны в сфере логистики, авиации, возобновляемых источников энергии и передовых услуг создают идеальную платформу для компаний, желающих локализовать свои операции, открыть региональные штаб-квартиры или совместно инвестировать в новые предприятия", - добавил аль-Мари.

Первый российско-эмиратский бизнес-форум открылся в Дубае в среду. Мероприятие проходит в рамках 12-го заседания Межправительственной российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.