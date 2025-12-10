Союз интернет-торговли создал реестр недобросовестных поставщиков БАД

Президент организации Виталий Гаврилов указал, что маркетплейсы уже охотно сотрудничают с общественниками в области противодействия контрафактной продукции

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Союз интернет-торговли создал реестр поставщиков пищевых биодобавок (БАД), которые продают контрафакт. Об этом ТАСС сообщил президент организации Виталий Гаврилов.

"Этот список объединит продавцов, которые реализуют некачественный или контрафактный товар на маркетплейсах. Мы будем проводить проверку документов, контрольные закупки, лабораторные исследования. При выявлении нарушений немедленно сообщать самой платформе и контрольно-надзорным органам", - рассказал Гаврилов.

По его словам, реестр будет открытым. С ним могут ознакомиться как потребители, так и сотрудники маркетплейсов при проверке карточки товара. "Этот перечень станет дополнительным сигналом: продавец был замечен в недобросовестной деятельности. Мера поможет пресечь распространение контрафакта и не допустить рецидива", - пояснил глава союза интернет-торговли.

По его словам, маркетплейсы уже охотно сотрудничают с общественниками в области противодействия контрафактной продукции. Так, с РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) организация уже заключила соответствующее соглашение.