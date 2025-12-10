Экспорт из Оренбургской области в Китай вырос на 61% за девять месяцев 2025 года

Партнеры из КНР являются для региона одними из самых надежных, сообщил губернатор Евгений Солнцев

ОРЕНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Оренбургская область увеличила за девять месяцев 2025 года товарооборот с Китаем, а также нарастила более чем в 1,5 раза экспорт в эту страну, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Солнцев.

"Товарооборот Оренбургской области с Поднебесной по итогам девяти месяцев 2025 года вырос на 12,4%, а экспорт в Китай - на 61,8%. Партнеры из КНР являются для нас одними из самых надежных. Мы открыты к вложениям инвестиций в наш регион", - написал он.

Солнцев отметил, что провел встречи с представителями крупнейших компаний КНР, а перспективные проекты касаются металлообработки, автомобилестроения, сельского хозяйства.

Также глава региона подписал соглашение о сотрудничестве с "Российско-Азиатским Союзом промышленников и предпринимателей". А при подведении итогов года российско-азиатского делового сотрудничества Оренбургскую область признали самым ориентированным на взаимодействие со странами Азии регионом и лауреатом премии "Золотой дракон". "Это неудивительно: транспортный коридор, который проходит через Оренбургскую область (известный как Великий шелковый путь), экспортный потенциал, экономические проекты - все это способствует наращиванию сотрудничества", - отметил губернатор.