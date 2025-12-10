Володин призвал увеличить до 45% долю российской текстильной продукции

Председатель ГД отметил, что комплексной работы в области поддержки легкой промышленности нет

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Доля отечественной текстильной продукции на российском рынке должна быть увеличена с 15% до 45%. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Что же касается гражданской продукции, да, здесь нам надо наращивать объемы и выйти с 15% по текстильной промышленности на 45%", - сказал Володин во время осмотра выставки "Российская легкая промышленность" в Госдуме.

Он отметил, что сейчас нет комплексной работы в области поддержки легкой промышленности. Необходимо подготовить предложения по развитию данной сферы и реализовать их, добавил председатель Госдумы. "Все хотят носить наше, отечественное. И это возможно. И красиво, и безопасно", - подчеркнул он.

По словам Володина, депутаты Госдумы должны показывать пример и носить костюмы и галстуки отечественного производства. "И депутаты Государственной думы, и их помощники должны показать пример, и наша отечественная одежда, костюмы отечественные будут им к лицу. <...> Нам самим нужно это продвигать, и без этого не развивается ни одна отрасль", - добавил он.

Выставка "Российская легкая промышленность" подготовлена ООО "Группа компаний "БТК" при поддержке комитета Госдумы по обороне и комитета Госдумы по промышленности и торговле. Цель экспозиции - продемонстрировать способность российских предприятий снизить зависимость от импортных поставок и укрепить внутренний рынок в рамках исполнения указа президента РФ "Об особенностях осуществления закупок вещевого имущества для нужд Вооруженных сил Российской Федерации". Выставка разделена на тематические блоки, демонстрирующие весь производственный цикл от выращивания сырья до производства готовых изделий, а также инновации в отрасли легкой промышленности. Кроме того, демонстрируются готовые изделия: всесезонный комплект полевого обмундирования военнослужащего и спецназа, боевая одежда пожарного, огнестойкий костюм Росгвардии, костюм рабочего производства, униформа сотрудника авиакомпаний.