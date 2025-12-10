Сийярто: критика Брюсселем ядерной энергетики вредит безопасности Европы

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии указал, что ядерная энергетика "остается единственным способом безопасно, дешево и устойчиво удовлетворить растущий спрос на электроэнергию"

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 10 декабря. /ТАСС/. Критический подход Евросоюза к ядерной энергии обусловлен идеологическими причинами и вредит безопасности Европы. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на совете министров энергетики Организации тюркских государств.

"Министр также предупредил об идеологических нападках на ядерную энергетику в Брюсселе несмотря на то, что она остается единственным способом безопасно, дешево и устойчиво удовлетворить растущий спрос на электроэнергию. Он подчеркнул растущую ценность энергетического партнерства, <...> поскольку непоследовательная политика Европы угрожает как национальному суверенитету, так и глобальной энергетической безопасности", - приводит слова Сийярто госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач в X.

Совет ЕС одобрил 20 октября поэтапный запрет на любые закупки российского газа с 1 января 2028 года. Решение распространяется как на трубопроводный, так и на сжиженный природный газ. План Еврокомиссии предусматривает также запрет с 2028 года на поставки российской нефти. Обсуждается вопрос о запрете поставок ядерного топлива. Правительство Венгрии выражало намерение добиться для себя исключений из этих правил, однако пока никаких предложений на этот счет от руководства ЕС не поступало.

Ранее Сийярто сообщил о планах Венгрии и Словакии оспорить в Суде ЕС решение о запрете на поставки российских нефти и газа, которое Еврокомиссия намерена вынести на голосование среди стран Евросоюза на следующей неделе.