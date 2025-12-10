На Ставрополье количество банкротств физлиц увеличилось на 40% в 2025 году

Банкротство в регионе оформили порядка 13 тыс. физических лиц

ПЯТИГОРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Число банкротств физических лиц в Ставропольском крае в 2025 году увеличилось на 40% по сравнению с прошлым годом. В крае насчитывается порядка 13 тыс. случаев банкротства физических лиц, сообщила руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Ставропольскому краю Елена Афонина на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

"Банкротство физических лиц у нас в этом году выросло значительно, порядка на 40% по сравнению с прошлым годом. На сегодняшний день банкротство в крае оформили порядка 13 тысяч физических лиц", - сказала Афонина.

По ее словам, основная причина банкротства граждан связана с кредитами. "Основная причина банкротства - это не налоговая задолженность, а в основном кредитная история. Но, тем не менее, у ряда этих лиц налоговая задолженность присутствует", - добавила спикер.